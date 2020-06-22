Çin’in Rahatlığı Kan Donduruyor

Tartışmalı başlayan festivalde binlerce köpek kesilerek tezgahlarda sergileniyor.

Hayvan hakları savunucusu Uluslararası Uygar Toplum (HSI) örgütünden Çin uzmanı Peter Li, köpek etinin yeni hastalıklara neden olabileceği ve sağlık tehlikesi oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

KÖPEK ETİ YENİ SALGIN İÇİN “POTANSİYEL”

Li, son yıllarda ortaya çıkan salgınlara farklı bağışıklık sistemine sahip, farklı türden hayvanların yol açtığının altını çizerek köpek etinin yeni bir salgın için potansiyel oluşturduğunu belirtti.

Çin'in dört bir yanından tüccarlar et pazarında köpek ve kedi satmak için Yulin şehrine giderken Li, Çin'in köpek eti ticaretini yasaklamak için yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Ülkede köpek etinin 12,3 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştığı belirtiliyor.

Çin Tarım Bakanlığı, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında köpeklerin çiftlik hayvanı değil, evcil hayvan statüsünde kabul edileceğini duyurmuştu.

Vira Haber