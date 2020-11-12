Büyük Deniz’in Kayıp Foku

Fok türüne ünlü fantastik kurgu romanı Yüzüklerin Efendisi’nde yer alan ve “büyük deniz” anlamına gelen “Belegaer”den esinlenerek “Eomonachus belegaerensis” adı verildi. Keşfedilen türün yaklaşık üç milyon yıl önce Yeni Zelanda sularında yaşadığı, 2.5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 200-250 kg ağırlığında olduğu belirlendi.

Hürriyet’in haberine göre şimdiye kadar, tüm keşiş foku türlerinin kuzey yarımkürede ortaya çıktığını ve daha sonra tüm evrimsel tarihlerinde ekvatoru yalnızca bir veya iki kez geçtiği düşünülürken, Eomonachus günümüzdeki birçok fok türünün aslında güney yarımkürede evrimleştiğini ortaya koyuyor.

Vira Haber