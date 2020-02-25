Buzul Prensesi konuşacak

Kuzey Kutbu’na özel ilgisi nedeniyle Buzul Prensesi olarak anılan Dr. Caymaz, Türkiye’nin en büyük bağımsız dalış topluluğu Derinlere Saygı Dalış Topluluğu’nun davetiyle Caddebostan’daki Türk Balıkadamlar Spor Kulübü’nde konuşma ve sunum yapmayı planlıyor. 27 Şubat Perşembe- Saat 20.00 olacak seminerde konuşmacı olacak Dr. Caymaz buzul dalışı, buzul tırmanışı ve buzul geçişi gibi birbirinden zorlu doğa aktivitelerini doğa sporu tutkunları ile paylaşacak. Olumsuz etkileri her geçen gün artan küresel iklim değişikliğini yerinde gören doğa sporcusu, Grönland macerasını da aktaracak.

Harekete Geç, Gezegeni Kurtar

Dünyanın en kuzeyindeki kara parçası Grönland’a 4 yıl sonra Dr. Ebru Caymaz, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Ilulissat Buz Fiyordu’ndaki erimeyi küresel ölçekli felaketin net göstergesi olarak tanımlıyor. Türk tersaneciliğinin başaralı firması Uzmar Tersanesi adına Uzmaract ekibi olarak ‘Harekete Geç, Gezegeni Kurtar’ sloganıyla Grönland’a giden Caymaz, İzlanda’da Avrupa ve Amerika kıta plakalarını birbirinden ayıran Silfra’da yaptığı dalış ile sualtı camiasını şaşırtmıştı.

Derinlere saygı dalış topluluğu

Sunum: Dr. Ebru Caymaz- Arktik Ekspedisyonlar ve Soğuk İklim Dalışları

Küresel iklim değişikliğinin yok edici etkisini gözlem

27 Şubat Perşembe- Saat 20.00

Türk Balıkadamlar Kulübü

LCV- Yener Kuşçuluoğlu: 05323356924

Vira Haber