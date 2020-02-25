Karantina gemisinden inmeyi reddettiler

Japonya’da haftalardır karantina altındaki gemide bulunan 24 Ukrayna vatandaşı ülkelerine dönme teklifini reddetti.

Japonya’da 4 Şubat'tan bu yana karantina altında olan 'Diamond Princess' adlı gemide bulunan 25 Ukrayna vatandaşından 24’ünün, Ukrayna’ya tahliye edilme teklifini reddettiğini belirtildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Kriz Masası Yöneticisi Maksim Kovalenko, “Gemide bulunan 25 vatandaşımızdan 24’ü, Ukrayna'ya geri getirilme teklifini reddetti. Ancak diğer vatandaşımızla da görüşmelerimiz devam ediyor. Reddedenler tamamen kendi isteğiyle bu kararı aldılar” ifadelerini kullandı.

Taşlanmaktan korktukları için inmiyorlar

Ukraynalıların ülkelerine dönmek istememelerinin sebebi ise, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 80 Ukrayna vatandaşının Çin’in Wuhan kentinden özel bir uçak seferiyle Ukrayna’ya tahliye edilirken "virüs bulaştırma" endişesi nedeniyle istemeyen bazı kişilerin yolları kapatıp polisle çatışmıştı. Tahliye edilenleri taşıyan otobüsler taşlanmış ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Japonya’da gemide karantina altında tutulan Ukraynalıların, tahliyeyi bu sebeple reddettikleri düşünülüyor.

Vira Haber