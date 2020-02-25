Çanakkale Boğazı'ndan Ruslar geçti
Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
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Boğaza Ege Denizi yönünden giren Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" isimli gemi, yaklaşık bir saatte Çanakkale önlerine ulaştı.
Daha sonra Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdüren gemiye boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekibi botla refakat etti.
Vira Haber
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