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Çanakkale Boğazı'ndan Ruslar geçti

Çanakkale Boğazı'ndan Ruslar geçti

Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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Boğaza Ege Denizi yönünden giren  Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" isimli gemi, yaklaşık bir saatte Çanakkale önlerine ulaştı.

Daha sonra Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdüren gemiye boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekibi botla refakat etti.

Vira Haber

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