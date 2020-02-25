“MİLGEM sayesinde Pakistan oyun kurucu konuma gelecek”

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) Genel Müdürü Esad Akgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti kapsamında, DEİK tarafından düzenlenen "Pakistan-Türkiye İş Yatırım Forumu"na katılmak üzere Pakistan'a geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Akgün Pakistan'la yapılan 4 adet MİLGEM korvetinin inşası anlaşmasının sadece bir gemi ihracatı değil, dünya barışına katkı sağlayan çok yönlü proje olduğunu vurgulayan Akgün, "Bu sadece bir platform satışından ibaret değildir. ASFAT'ın kuruluş misyonlarından biri de TSK'nın kabiliyetlerini geliştirmek, bunları müttefik, dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak, onların da güçlenmesiyle dünya barışına katkı sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Akgün, üretilecek 4 adet korvetin ikisinin İstanbul Tersane Komutanlığında, diğer ikisinin de Pakistan'ın Karaçi Tersanesi'nde inşa edileceğini belirterek, bu yolla Pakistan'a teknik bilgi ve teknoloji transferi yapıldığına da dikkati çekti.

"Pakistan'la kara, deniz ve hava araçları üzerine yeni projelerimiz var"

Pakistan'la 2018'de yapılan MİLGEM Anlaşması kapsamında ilk geminin 2023'te, son geminin ise 2025'te teslim edileceğini hatırlatan Akgün, Pakistan'da kurulacak ASFAT ofisinin yeni projeler üzerinde çalışacağını anlattı.

Akgün, kara, deniz ve hava araçları bakım, onarım ve modernizasyon işleriyle alakalı Pakistan ordusuyla yeni görüşmeler yapıldığını aktararak, "TSK'nın sahibi olduğu ve bakım, onarım, modernizasyonunu yaptığımız platformlara sahip olan dost ve müttefik ülkelerimiz varsa, bu bilgimizden faydalanmalarını sağlayacak girişimlerde bulunuyoruz." bilgisini verdi.

“Dünyanın askeri siyasi merkezi Asya-Pasifik’e kayıyor”

MİLGEM korvetlerinin Pakistan'a bölgede önemli bir güç kazandıracağına işaret eden Akgün, şöyle devam etti: "Dünyanın siyasi, askeri ve ekonomik merkezi Asya-Pasifik'e doğru kayıyor. Pakistan, bu noktada önemli bir yere sahip Pakistan'ın 4 adet MİLGEM korvetine sahip olması, bölgede dengeleri değiştirecek ve Pakistan'ı oyun kurucu pozisyonuna getirecek. Pakistan'ın bu konuma gelmesi bizim için de çok önemlidir çünkü biz, Pakistan ordusunu kendi ordumuzdan ayrı görmüyoruz."

Akgün, MİLGEM korvetinin son teknolojiye sahip olmasının, üretim şartları ve maliyet açısından şu an dünyanın en önde gelen deniz platformlarından biri olduğunu söyledi.

Akgün, üretimde yerli kurumların yanında Türk özel sektörüyle çalışmaya öncelik verdiklerine işaret ederek, "Tüm savunma sanayii şirketlerimizle ilişki içerisindeyiz. Pakistan MİLGEM projesinde ASELSAN, HAVELSAN, METEKSAN ve İŞBİR gibi kurumlarla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

ASFAT Genel Müdürü Akgün, yazılım ve savunma sanayii teknolojileri üzerine çalışan genç girişimcilere, "Askeri fabrikalarımızın ve tersanelerimizin kapasitesi çok yüksek. Ne tür iş birlikleri yapabileceğimiz ortada. Bu kabiliyetlerin kullanılması, kullandırılması ve ekonomiye katkı sağlanmasını isteyen kim varsa buyursun gelsin, kapımız sonuna kadar açık." şeklinde seslendi.

Vira Haber