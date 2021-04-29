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BWTS, USCG Tip Onay Sertifikası Aldı

BWTS, USCG Tip Onay Sertifikası Aldı

Yaf Diesel, temsilciliğini yaptığı, dünyanın ilk ve tek filtresiz Uv Ballast Water Management Sistemi olan BSKY'in, USCG Tip Onay sertifikasını aldığını duyurdu.

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Yaf Diesel, temsilciliğini yaptığı, dünyanın ilk ve tek filtresiz Uv Ballast Water Management Sistemi olan BSKY'in, USCG Tip Onay sertifikasını aldığını duyurdu.

Yaf Diesel ayrıca, geçtiğimiz hafta BSKY Ballast Water Management Sistem alımlarına özel, vade farksız 12 taksitli bir finansman kampanyası için Albaraka ile anlaştığını duyurmuştu.

Vira Haber

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