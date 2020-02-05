Çanakkale Boğazı kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Fırtınadan dolayı bölgedeki gemilerin kaptanlarına telsizle uyarıda bulunan Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğazın saat 14.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Kuzey ve güney yönlerinden geçiş yapmak isteyen gemilerin güvenli bölgede bekletildiğini bildiren yetkililer, hava durumunun düzelmesiyle trafiğin normale döneceğini açıkladı.

Vira Haber