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Çanakkale Boğazı kapatıldı

Çanakkale Boğazı kapatıldı

Fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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Çanakkale Boğazı'nda öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Fırtınadan dolayı bölgedeki gemilerin kaptanlarına telsizle uyarıda bulunan Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğazın saat 14.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Kuzey ve güney yönlerinden geçiş yapmak  isteyen gemilerin güvenli bölgede bekletildiğini bildiren yetkililer, hava durumunun düzelmesiyle trafiğin normale döneceğini açıkladı.

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Vira Haber

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