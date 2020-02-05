"Günümüz Deniz Taşımacılığında Makina Hasarları, Çıkarılan Dersler ve Alınabilecek Önlemler" semineri düzenlendi

Denizcilik sektörünün öncü kuruluşları, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO), Türk Armatörler Birliği ve ClassNK, sektörün temel sorunlarını analiz etmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla, “Günümüz deniz taşımacılığında makine hasarları, çıkarılan dersler ve alınabilecek önlemler” konulu seminer düzenledi.

Sheraton Grand Ataşehir’de düzenlenen Seminere, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, ClassNK Türkiye Temsilcisi Hiroshi Shibako, NK Research Institute’den Koordinatör Naoko Sugawara, MAN Diesel SE Denmark Yöneticisi Peter Nerenst, denizcilik sektöründeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sektörün çeşitli alanlarındaki isimler ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.

Seminerin açılış konuşmalarını ClassNK Türkiye Temsilcisi Hiroshi Shibako ile Türk Armatörler Birliği Başkan Yardımcısı Cihan Ergenç yaptı.

“Amacımız hatalardan ders çıkartmak”

Türk denizcilik sektörünün yaşadığı sorunların çözümüne katkı sunmasının hedeflendiğini ve sektörde, ülkede hatta dünyada yüzde 70 oranında benzer hatalar yapıldığını ifade eden Cihan Ergenç, “Hata bir kere yapılır. Aynı hatayı iki kere yapıyorsak bu artık hata değil. Demek ki biz dersimizi iyi çalışmamışız. Bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Amacımız hatalardan ders çıkarmak olmalı. Katma değeri olan bu derslerden kendi şirketimiz ve eğitimimiz için bir bilgi düzeyi oluşturmak. Katma değeri olan eğitimler yapalım, bilgiler paylaşalım. Bazen bir kelime, bazen de bir virgül bile yeterli oluyor” dedi.

“Deneyimlerimizi paylaşmalıyız”

Deneyimlerin paylaşılması ve hatalardan ders çıkarılarak tekrarlanmaması durumunda Türk Denizcilik İşletmelerinin üst düzeye taşınacağını aktaran Ergenç, “Daha çok kazanmış oluruz. Biz ekip olarak Türk Armatörlerini ve Gemi İşletmecilerini daha ileriye taşımış oluruz. Bazen basit hatalardan dolayı 3-4 milyon dolarlık zararlara tanık oluyoruz. Dolayısıyla bu konu ciddiye alınması gereken, derinliğe irdelenmesi gereken bir konudur” diye konuştu.

“Gemi personeli eğitim seviyesini yükseltmeliyiz”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran seminerde yaptığı konuşmada, dünya var olduğu sürece deniz taşımacılığının yapılmaya devam edeceğini belirtti. İnsansız, uzaktan kumandalı gemilerin denenmeye başlandığını ancak bu gemilerin tam anlamıyla devreye girmesi için önemli bir süre gerektiğini belirten Kıran, bu süreçte gemi insanlarına daima ihtiyaç olacağını ifade etti. Tamer Kıran, bu gerçeğin farkında olarak gemilerde çalışan personelin eğitim seviyesinin yükseltilmesinin önemini vurguladı.

"Güç birliğini hep birlikte kuralım"

Tamer Kıran Türkiye’de, 48 lise, 18 yüksek okul ve 12 fakültede yaklaşık 20 bin civarında öğrencinin denizcilik eğitimi gördüğünü belirtti. Denizcilik eğitimi kalitesini artırmanın, buralarda eğitim verecek eğiticileri nasıl bulacağımızın hesabının yapılması gerektiğine dikkat çeken Kıran, “ Bütün çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırmalıyız. Bizim Deniz Ticaret Odası olarak bundan sonra hedefimiz bu yönde olacaktır. Geçen gün bir yerde okudum, bazı STK’larımız, bir araya gelip eğitimle ilgili bir dernek kurmuşlar. Herhalde bir güç birliği yapmak için. Kendilerinden tekliflerle Deniz Ticaret Odasına gelmelerini bekliyorum. O güç birliğini hep birlikte Deniz Ticaret Odası’nın gücüyle beraber hayata geçirelim. Biz, Deniz Ticaret Odası olarak 4 denizcilik meslek lisesinin hamiliğini almak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacağımız protokolün son safhasına geldik. Genel anlamda ülke çapında denizcilik eğitimine nasıl katkıda bulunabiliriz diye çalışıyoruz. Bütün görüşlere, tekliflere açığız. Bütün gelen görüşleri değerlendiriyoruz. Yeter ki sektör içerisinde bu anlamda bir işbirliğini sağlayabilelim” dedi.

Seminer, İbrahim Kontaytekin’in kapanış konuşması ile sona erdi.

Vira Haber