Yeşil Alan Çalıştayı başladı

"Yeşil Alanlarda Dönüşüm; Kimlik ve Sürdürülebilirlik Amaçlı Çözümler" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve 2 gün sürecek çalıştayda, peyzaj çalışmalarında kentin dokusuna uygun akıllı çözümler ve kaynakların daha verimli kullanılması konuları ele alınarak, yol haritası belirlenecek.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un derelerinin yaşam vadilerine, yeşil alanlara dönüştürüleceğini ve vatandaşların da buraları rekreasyon alanları olarak kullanacağını söyledi. Şehrin bitki dokusunun seçimi konusunda da bilim insanlarıyla birlikte hareket ettiklerini söyledi.

“İstanbul’un havası temizlenecek”

Dayanıklı, şehrin ekosistemine uygun, kalıcı türlerin seçimi ve üretilmesini vurgulayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “ Artık bu şehrin peyzajında, İstanbul’da yetişen doğal bitki türleri kullanılacak. Şu anda yeşil alanlarımızda kullanılan mevsimlik çiçeklerin yüzde 70'ini İstanbul köylerinde kooperatiflere ürettiriyoruz. Baraj havzalarımız dahil olmak üzere yıllık 200 bin yetişkin ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Böylece İstanbul’un temiz su ihtiyacı, baraj havzaları ağaçlandırılarak korunacak ve su tutulumu sağlanacak. Yağmur sularını ve arıtılmış atık suları yeşil alanların sulanmasında kullanacağız” dedi.

İmamoğlu, ağaçlandırılan her alanın İstanbul'un havasını temizleyeceği gibi, su tutma kapasitesini artıracağını kaydetti.

Bakım maliyetleri düşük, su ve toprak ihtiyacı az bitki türlerini tercih ederek, ekonomik peyzaj yaklaşımını hayata geçireceklerini aktaran İmamoğlu, "İsrafı önlemek için peyzaj projelendirme ve uygulamalarında şatafata, aşırılığa müsaade etmeyeceğiz. İlçe belediyelerimizle ortaklaşa çalışacağız. Boş, atıl durumda olan yeşil alanları dönüştüreceğiz, kesinlikle imara açmayacağız." diye konuştu.

Vira Haber