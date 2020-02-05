Deniz yolunun ihracattaki payı yüzde 62’ye yaklaştı
TÜİK verilerine göre, ihracatta rekor bir artış yakalayan Türkiye'nin, dış ticarette en çok deniz yolunu kullandığı açıklandı.
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Türkiye Ocak ayına ihracatta rekor bir giriş yaparak girdi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı Genel Ticaret Sistemi kapsamında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 180 milyar 718 milyon dolara ulaştı.
Tüm bu olumlu havanın ardından dış ticaretin en çok hangi yolla yapıldığı merak edildi.
Bu dönemde dış ticaretin büyük bölümü deniz ulaşım araçlarıyla yapıldı. Deniz yoluyla yapılan ihracatın toplam ihracattaki payı yüzde 62'ye yaklaştı.
Dış ticarette deniz yolundan sonra en çok kara yolu kullanıldı. 2019'da ihracatın yüzde 28,4'ü kara yoluyla, yüzde 8,4'ü hava yoluyla, yüzde 0,6'sı demir yoluyla gerçekleştirildi.
Vira Haber
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