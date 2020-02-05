Çin savunma sanayisine virüs darbesi

Çin'de ortaya çıkarak hızla yayılan yeni korona virüsün etkileri birçok sektörü derinden etkiledi. Virüs, yatırımcıları tedirgin ederek piyasalarda düşüşlere neden oldu. En büyük darbeyi turizm sektörü alırken, bir darbe de savunma sanayisine geldi.

Çin'in üçüncü uçak gemisi ve J-15 savaş uçağı üzerinde çalışanlar da dahil olmak üzere büyük Çinli savunma sanayi firmaları, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) yayılma endişesi nedeniyle süresiz olarak çalışmayı durdurdu.

Çin'in üçüncü uçak gemisi ve J-15 savaş uçağı üreticileri, yeni koronavirüsün yayılma riskini kontrol etmeye odaklanmak için çalışmayı durdurduklarını açıkladı. Koronavirüsün çıkış yeri olarak bilinen Hubei Eyaleti Wuhan şehri, denizaltılar inşa eden Wuchang Gemi İnşa Sanayi Grubu gibi gelişmiş deniz teknolojileri geliştiren, Deniz Mühendisliği Üniversitesi gibi birçok silah, ekipman tasarım ve üretim enstitüsüne ev sahipliği yapıyor.

Bu enstitülerde elektromanyetik mancınık, elektromanyetik top, tam elektrikli tahrik sistemleri ve denizaltı ile ilgili teknolojiler üretiliyor. Çin'in üçüncü uçak gemisini inşa eden Şanghay'daki Jiangnan Tersanesi ve Kuzeydoğu Çin'in Liaoning Eyaletindeki J-15 savaş uçağı üreticisi Shenyang Aircraft Corporation şirketleri Bahar Şenliği bayramını Pazar gününe kadar uzattıklarını söyledi.

“Çalışanlardan 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları istendi”

Ayrıca, virüs salgını nedeniyle diğer şehirlere seyahat eden çalışanlardan, bir sonraki duyuruya kadar işe geri dönmemelerini veya virüsün gizli olduğu bildirilen 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almalarını istediler. Ayrıca, virüs salgını nedeniyle diğer şehirlere seyahat eden çalışanlardan, bir sonraki duyuruya kadar işe geri dönmemelerini veya virüsün gizli olduğu bildirilen 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almalarını istediler.

Bu gelişme muhtemelen yeni uçak gemisinin ve ihtiyaç duyduğu savaş uçaklarının yapımında gecikmelere neden olacak. Üçüncü uçak gemisi, Çin'in en iddialı uçak gemisi projesini yapan elektromanyetik mancınık sistemine sahip olacak. Çin Silah Kontrol ve Silahsızlanma Derneği'nin kıdemli danışmanı Xu Guangyu, virüsün Çin'in silah ve ekipman programlarını en kötü ihtimalle birkaç ay boyunca etkileyeceğini söyledi.

Vira Haber