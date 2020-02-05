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Hong Kong’a demir atan yolcu gemisi karantinaya alındı

Hong Kong’a demir atan yolcu gemisi karantinaya alındı

Tayvan'a girişi engellenen yolcu gemisi Hong Kong' da karantinaya alındı.

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Daha önce Tayvan tarafından limana girişi engellenen 1,800 yolculu gemi, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Hong Kong’a demir atan gemide 19-29 Ocak tarihlerinde yolculuk eden 3 kişide koronavirüs tespit edildi. Açıklamada bulunan yetkililer 19-24 tarihinde yolculuk eden 3 kişide koronavirüs tespit edildiği ve gemideki mürettabattaki birkaç kişide yüksek ateş olduğu için geminin karantinaya alındığını duyurdu. Geminin bağlı olduğu Dream Cruises şirketi, 3 hastanın 24 Ocak'ta Guangzhou kentinde gemiden indiğini, daha sonra bu kişilerde koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Vira Haber

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