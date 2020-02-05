32 denizci serbest bırakıldı
Husiler Yemen’de karasularına yasadışı girdiklerini gerekçe gösterip alıkoydukları 32 Mısırlı denizciyi Yüksek Siyasi Konsey Başkanının talimatıyla serbest bıraktı.
A+A-
Husilere ait El-Mesira televizyonun haberine göre, Yüksek Siyasi Konsey (Husilere ait yürütme organı) Başkanı Mehdi el-Meşat'ın talimatıyla serbest bırakılan 32 Mısırlı denizci, Yemen karasularında bulundukları esnada sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandılar. Ne zaman yakalandıklarına dair bilgi verilmeyen denizcilerin, tahliyesi için dün Mısır’a ait bir uçağın Uluslararası Sana Havalimanı'na geldiği belirtildi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise denizcilerin serbest bırakılması için harcanan çabaları takip ettiğini twitter hesabından açıklamıştı.
Vira Haber
Bu haber toplam 131 defa okunmuştur
Etiketler : Mısır, sisi, MısırDışişleriBakanlığı, MısırCumhurbBaşkanı, deniz, denizci, Yemen, Husiler, karasular, liman, sahilgüvenlik
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.