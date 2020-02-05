32 denizci serbest bırakıldı

Husilere ait El-Mesira televizyonun haberine göre, Yüksek Siyasi Konsey (Husilere ait yürütme organı) Başkanı Mehdi el-Meşat'ın talimatıyla serbest bırakılan 32 Mısırlı denizci, Yemen karasularında bulundukları esnada sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandılar. Ne zaman yakalandıklarına dair bilgi verilmeyen denizcilerin, tahliyesi için dün Mısır’a ait bir uçağın Uluslararası Sana Havalimanı'na geldiği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise denizcilerin serbest bırakılması için harcanan çabaları takip ettiğini twitter hesabından açıklamıştı.

Vira Haber