Karantinaya alınan gemide 10 kişide koronovirüsü tespit edildi

Çin’de yayılan yenitip koronavirüs seyehat gemilerinde de yayılmaya başladı. Dün karantinaya alınan gemide 10 kişinin yeni tip koronavirüs olduğu tespit edildi. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, yaptığı basın açıklamasında Yokohama Limanı’nda dün karantinaya alınan 3 bin 711 kişinin bulunduğu yolcu gemisindeki 10 kişinin hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Yaşları 50 ila 80 olan koronavirüs bulaşmış 10 yolcunun tedavilerinin sürdüğünü belirten bakan virüsün yayılmaması için gereken önlemleri almaya devam edeceklerini söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda koronavirüse rastlanmasının ardından dün karantinaya alınmıştı.

Çin'de ölümler artı!

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 491’e, virüs teşhisi konulanların sayısı 24 bin 324’e yükseldi. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler’de bir kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Vira Haber