Donanmanın 'Hayalet Gemisi” ziyaretçileri büyüledi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG TEKİRDAĞ (P-1207) Yeni Tip Karakol Gemisi, HOPAPORT’a demir atarak halkın ziyaretine açıldı.

HOPAPORT’a demir atma işlemleri tamamlandıktan sonra gemi halkın ziyaretine açıldı. Daha sonra Gemi komutanı Deniz Yüzbaşı Ömer Süzer beraberinde Deniz Teğmen Fuat Aksoy ve Asb. Kd. Bşvş. Mehmet Bulut ile birlikte Belediye Başkanı Taner Ekmekçi’yi makamında ziyaret ettiler.

Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendisinin de denizcilikten geldiğini ifade ederek Hopa hakkında ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gemi Komutanı Deniz Yüzbaşı Ömer Süzer’de Karadeniz Uyum Hareketi kapsamında bölgede bulundukları ve belirli program dahilinde limanları ziyaret ettiklerini, Hopa’yı da ziyaret etmekten son derece memnun olduklarını ifade ederek sıcak karşılama için Belediye Başkanı Taner Ekmekçi’ye teşekkür etti.

Ziyaret sonrasında Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, misafirlerine Hopa hatırası hediyeler verirken, gemi komutanı da Ekmekçi’ye ziyaret anısına çeşitli hediyeler verdi.

Görüşme sonrasında TCG Tekirdağ P1207 Komutanı Ömer Süzer, Taner Ekmekçi’ye öğle yemeği davetinde bulundu.

TCG Tekirdağ komutanlık görevinde bulunan Ömer Süzer’in daveti üzerine Hopa Muharip Gaziler Derneğiyle birlikte Tekirdağ P1207’de yemek ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Taner Ekmekçi Hopa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şükrü Akbıyık ve yönetim kurulu üyeleri Gaziler ile birlikte gemi ziyareti gerçekleşti. Gemi Komutanı Deniz Yüzbaşı Ömer Süzer’den TCG Tekirdağ P1207 hakkında bilgi alan Ekmekçi, gemi ziyareti ardından beraberindekilerle birlikte gemiden ayrıldı.

Yakalanma riski çok az

Oluşturulan radar kesit alanı sayesinde Tekirdağ Karakol Gemisi'nin radara yakalanma riskinin en aza indirilebildiğinden dolayı Hayalet Gemi diye anılan TCG TEKİRDAĞ (P-1207) , Eğitim ve tatbikatlarda başarı sağlıyor. Gemi özellikleri itibariyle hayalet olarak adlandırılmayı hak ediyor. Dünyadaki en gelişmiş ülkelerin sahip olduğu en gelişmiş gemilerle yetenek olarak hemen hemen aynı özelliklere sahip. Türkiye'de üretilip, yerli yazılımlar kullanılarak görevini icra eden 'Hayalet Gemi' 4 Ocak 2013 tarihinde Donanmaya teslim edildi. Gemide 36 personel bulunuyor.

Vira Haber