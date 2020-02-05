Denizci öğrenciler çalışmalarına devam ediyor

Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER), 21. Ulusal Denizkızı Kongresi kapsamında yaptığı bakanlık ziyaretlerinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, Genel Müdür Yardımcısı Cem Erdem, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Daire Başkanı Salih Tan, Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı Hayri Hasandayıoğlu ve Seyir Emniyeti ve Deniz Güvenliği Daire Başkanı Yılmaz Taşçı ile görüştü. Yapılan görüşmelerde kongre ve derneğe olan desteklerinin süreceğini belirten bakanlık yetkilileri bu denli büyük bir organizasyonun öğrenciler tarafından gerçekleştiği için tebrik ve teşekkür etti. Bakanlık ziyaretinin ardından DÖDER, Türkiye’ye yapılan en büyük yabancı yatırımın sahibi SOCAR Türkiye’ye ziyarette bulundu. SOCAR Türkiye Kamu İlişkileri Grup Koordinatörü Erkun Arık ile görüşen Denizci Öğrenciler Derneği Arık’a DÖDER’in yıl içindeki faaliyetlerinden bahsetti ve 21. Ulusal Denizkızı Kongresi ile ilgili proje dosyası iletti.

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