Çanakkale Boğazında 2 gemi çarpıştı

Çanakkale Boğazından geçiş yapan iki gemi gece saatlerinde çarpıştı. Gemilerde sürtüşme nedeniyle hafif maddi hasar oluştu.

Çanakkale Boğazı'na Gelibolu yönünden giriş yapan Zonguldak'tan Cebelitarık Boğazı'na giden Panama bayraklı 291 metre uzunluğundaki "Esl Dolphin" isimli gemiyle, boğaz çıkışı yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan'dan Bulgaristan'a giden Marshall Adaları bayraklı 189 metre uzunluğundaki "Free Stage" isimli iki gemi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

HIZLI TAHLİYE BOTU GÖNDERİLDİ

Gemi kaptanları olayın ardından durum Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi.Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" ve "Kurtarma-10" römorkörleri ile "KEGM-9" isimli hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

CAN KAYBI VE KİRLİLİK YOK

Yaşanan kaza sonrası gemilerin iskele ve sancak bölümlerinde hafif hasar oluşurken, can kaybı veya bölgede kirlilik meydana gelmediği öğrenildi..

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zonguldak'ın Eren Limanı'ndan Cebeli Tarık'a boş olarak giden 'ESL DOLPHIN' adlı gemi ile Sudi Arabistan'ın King Abdullah Limanı'ndan Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na boş olarak seyreden 'FREE STAGE' adlı gemiler, kılavuz kaptan alarak, idari işlemler yapılmak üzere Şevketiye Demir Yeri'ne demirletildi. Çanakkale Liman Başkanlığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Vira Haber