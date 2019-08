Japonya’dan sıfır emisyonlu tanker

Asahi Tanker Co., Exeno Yamamizu Corp., Mitsui O.S.K. Lines LTD ve Mitsubishi Corp.’un bir araya gelerek kurduğu e5 Lab Inc. şirketinin geliştireceği tanker projesi, tamamen çevre performansını geliştirmeye yönelik olacak. Son dönemde ortaya çıkan ‘çevreci’ fikir doğrultusunda, gelecek yıl gemilerin büyük çoğunluğu daha az sülfür içeren yakıt kullanacak. Küresel denizcilik endüstrisinin bir sonraki hedefi ise, 2050 yılına kadar gemilerin karbon emisyonlarını yarı yarıya azaltmak.

Otomotivden havacılığa kadar bir çok endüstride de elektriğe yönelme söz konusu. Diğer taraftan Rolls-Royce Holdings Plc, geçen yıl elektrikli gemi motoru teklifleri aldığını açıklamıştı. Norveçli Kongsberg Gruppen de, elektrikli konteyner gemisi geliştirdiğini kamuoyuyla paylaşmıştı.

