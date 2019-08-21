Grimaldi 2 feribotunun boyunu uzattı

Grimaldi, Civitavecchia-Barcelona güzergahında çalışan Grimaldi Roma ve Grimaldi Barcelona adlı 2 feribotun boyunu uzattırarak ​​ kapasite artışı sağlandı.

İtalya'nın Palermo kentinde ALE, dünyadaki en uzun yolcu gemileri olmaları için iki geminin uzatılmasını tamamladı. Grimaldi Roma ve Grimaldi Barcelona, ​​yoğun Civitavecchia-Barcelona güzergahında faaliyet göstermektedir ve uzatma, her ikisine de kapasite artışı sağlandı.

ALE, yeni bölümler kurmak ve her bir gemiyi 30 m'ye kadar başarıyla uzatmak için patinaj ve tersane taşımacılığı uzmanlığını kullandı ve tamamlandığında yaklaşık 255 m'ye çıkardı. Her iki yolcu gemisi de benzer olduğundan, manevralar aynı uzman ağır kaldırma prosedürü kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Her durumda, 30 m uzunluğunda ve 2.540 ton ağırlığındaki yeni orta bölüm, tersane içindeki bir montaj alanından taşınmıştır. Kızak pabuçları, biri merkez diğeri yanal olmak üzere üç kayma hattına monte edildi. Daha sonra 225 metre uzunluğa ve 10,500 ton ağırlığa sahip olan yay kesiti, 45 m'ye kaydırıldı.

Daha sonra, orta bölüm arka kısım ile birleştirilmek üzere nihai konumuna taşınmıştır. Sonunda, yay yeni bölüme katılacak şekilde kaydırıldı. Kesitlerin büyüklüğü ve ağırlığı göz önüne alındığında, ALE boyunca stabiliteyi sağlamak için yanal kaymayı seçti.

ALE Küresel Projeler Bölümü Direktörü Filippo Anello, “Bu tür bir projeyi ülkede ilk kez tamamlamak için dünyadaki benzer operasyonlardan deneyimlerimizi kullandık” dedi.

Anello, sözlerini şöyle tamamladı: “Müşteri ile yakın çalışarak, bilgimizi ve özel mühendislik çözümünü bu şekilde uygulayarak, bu sektördeki ALE için önemli bir dönüm noktasıdır ve İtalya'daki müşterilerimize uzman ağır kaldırma hizmetleri sunma konusundaki taahhüdümüzü gösterme potansiyeline sahiptir. Bu yöntemleri diğer projelerde de kullanıyor.”

Grimaldi Roma ve Grimaldi Barcelona, ​​sırasıyla 2007 ve 2008 yılında inşa edilmiş iki kardeş gemi. Uzatmanın ardından, her gemi artık ağır araçlar için 600 ek lineer metre, yeni yolcu kabinlerinde ekstra 80 uyuma kapasitesi ve iki yeni ortak kullanım alanına sahip.

Vira Haber