Gökyüzünü ayna gibi yansıtan Caka Gölü

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai Eyaletinin Ulan ilçesinde bulunan Caka Tuz Gölü, oval bir biçime sahip ve 105 km2'lik bir alanı kapsıyor.

Ziyaret için en uygun zamanın Temmuz ve Ağustos ayları olduğu belirtilen Caka Gölü'nün diğer bir özelliğiyse göl boyunca dağılan dev tuz heykelleri.

Bu ilgi çekici gölün oluşum öyküsü de ilgi çekici. Dünyanın en büyük tuz rezervine sahip olan doğu Qaidam Havzası'nda yer an gölünün eskiden bir sığ deniz olduğu öngörülüyor.

Avrasya ve Hint Okyanusu plakalarının tektonik hareketleri sonucu Qinghai-Tibet Platosu'nunun oluşturup deniz suyunun alçak bölgelerde birikmesine neden olduğu ve böylece Qaidam Havzası'nda aralarında Caka Gölü'nün de yer aldığı, çok sayıda tuz gölünün meydana geldiği yapılan çalışmalar sonucu ortaya konmuş.

Vira Haber