MSC Gülsün, Uzakdoğu-Avrupa seferlerine başladı

Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer’in kızı, Ela Soyuer Aponte ile evli olan dünyanın en büyük ikinci konteyner hat operatörü MSC’nin patronu Diego Aponte’nin, geçen ay denize indirdiği dünyanın en büyük konteyner gemisine kayın validesi Gülsün Soyuer’in ismini verdiği ve dünyanın ilk MGX-24 sınıfı olma özelliğini taşıyan dev gemi MSC Gülsün, Çin- Avrupa arasındaki seferlerine başladı.

Geçen ayın başında MSC Group tarafından teslim alınan ve Samsung Tersanesi’nde inşa edilen, 399.90 metre boyunda, 61.55 metre genişliğinde ve 23 bin 756 TEU taşıma kapasitesine sahip MSC Gülsün, an itibariyle dünyanın en büyük konteyner gemisi olarak kayıtlara geçti.

MSC Gülsün; Eyfel Kulesi’nden 76 metre, Empire State Building’ten, 19 metre daha büyük olmasıyla birlikte, 4 futbol sahası uzunluğunda olduğu kaydedilirken, 14 bin 72 adet TIR’ın taşıyacağı ürünü bir seferde taşıyabildiği belirtildi. Dünyanın ilk MGX-24 sınıfı olma özelliğini taşıyan dev gemi MSC Gülsün, 400 metre uzunluğa ve 60 metreden genişliğe sahip olmasının dışında, 23 bin 756 TEU taşıma kapasitesiyle, bir konteyner gemisi için rekor büyüklüğünde bir kapasiteye sahip: Daha büyük gemiler genellikle taşınan konteyner başına daha az CO2 yayar ve bu da MSC’nin Asya ve Avrupa arasındaki hizmetlerinde malları tedarik eden şirketlerin tedarik zincirlerinin karbon ayakizini azaltmalarına yardımcı olur. Güçlü bir denizcilik mirasına sahip Aponte ailesine ait Cenevre merkezli Mediterranean Shipping Company, MSC Gülsün’ün ve bu sınıftaki uzakdoğu hattındaki diğer 10 geminin gelmesiyle dünyanın en büyük ve en işlek ticaret yoluna yatırım yapma taahhüdünü gerçekleştirmiş oldu.

Mürettebat ve kargo güvenliğinin sağlanması MSC’nin önceliği olduğu belirtilirken, bu yeni sınıf gemilerin, 3 boyutlu bir tekne durumu değerlendirme programının yanı sıra, motorun etrafında çift gövde koruması ile donatıldığı kaydedildi.

Konu hakkında açıklama yapan Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, “Dünya denizcilik sektöründe, dünyanın en büyükleri arasında sayılan bir gemide, Tekirdağlı hemşerimizin isminin yer alması bizleri son derece mutlu etti; gurur duyduk. Asyaport, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz açısından son derece önemli bir liman olmakla birlikte birçok konuda ve alanda ilklere imza atarak bizlerin göğsünü kabartmaktadır. Bu vesileyle başta Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer nezdinde tüm Asyaport çalışanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

Vira Haber