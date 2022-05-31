Çatışmaların Ardından İlk Sivil Gemi Mariupol Limanı'ndan Ayrıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'de çatışmaların sona ermesinin ardından ilk geminin limandan ayrıldığını bildirdi.
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Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'de çatışmaların sona ermesinin ardından ilk geminin limandan ayrıldığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesinden TASS'a yapılan açıklamada, Slavutiç tipi kargo gemisinin Mariupol Limanı'ndan ayrıldığı ifade edildi.
Açıklamada, Rus savaş gemilerinin eşlik ettiği metal yüklü geminin yükünü teslim etmek üzere Rusya'nın Rostov bölgesine hareket ettiği belirtildi.
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