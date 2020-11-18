Çeşme Marina Bir Yangın Tatbikatını Daha Tamamladı

Kış döneminde teknelerin bakım ve onarım işleri için yoğun olarak kullanılan çekek sahasında senaryo gereği yangın çıkan bir tekneye müdahale edildi. Senaryoya göre yangın çıkan tekneye, güvenlik şeritlerinin çekilmesi ve alanın elektriklerinin kesilmesi ile birlikte marina ekibi yangın hortumlarıyla ilk müdahaleyi yaptı.

Kısa bir süre sonra tatbikata Çeşme İtfaiyesi de katıldı ve yangına müdahale etti. Marinanın sertifikalı ilkyardım ekibi, ilkyardım çantası ve AED ile hazır bir şekilde tatbikata katıldı.

Tatbikatı başarıyla gerçekleştiren Çeşme Marina personeli ve Çeşme İtfaiyesi yetkilileri, tatbikat sonrası kısa bir değerlendirme yaptı. Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan tatbikat ile ilgili düşüncelerini “Her yeni tatbikatta yeni şeyler öğrenip yangın ile mücadele yeteneklerimizi ve paydaşlarımız ile olan uyumumuzu geliştiriyoruz. Özellikle bu sene Çeşme ve yakın çevremizde bizzat yaşadığımız yangınları da göz önünde bulundurarak, bu konudaki en deneyimli ve kaliteli ekibe sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu vesile ile Acil Durum Müdahale ekibimize ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na gönülden teşekkür ediyoruz.” şeklinde dile getirirken tatbikatların önemini bir kez daha vurguladı.

Vira Haber