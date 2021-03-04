Çeşme'de Deniz Çekildi, Tekneler Karaya Oturdu

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Şifne sahilinde, deniz suyu yaklaşık 50 metre çekildi.

Suyun çekilmesiyle kıyıda demirli birçok balıkçı teknesi karaya oturdu. Yazlık villaların bulunduğu sahilde kum adacıkları da ortaya çıktı. Kıyı şeridinde yer yer görülen geri çekilme, denizdeki kirliliği de ortaya çıkardı.

Ildır Sahili'nde de deniz suyu metrelerce çekildi.

Vira Haber