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Denizciler, Yanan Gemide Mahsur Kalan 4 Kediyi Kurtardı

Denizciler, Yanan Gemide Mahsur Kalan 4 Kediyi Kurtardı

Tayland donanmasına bağlı denizciler, Andaman Denizi'nde yanmakta olan bir balıkçı gemisinde mahsur kalan 4 kediyi kurtardı.

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Tayland'da donanmaya bağlı denizciler, Andaman Denizi'nde batmakta olan bir balıkçı teknesinden 4 kediyi kurtardı.

Pasifik Okyanusu'nda 14 saat şamandıra sayesinde hayatta kaldı.

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Alev alıp batmaya başlayan teknenin mürettebatının kurtarılmasının ardından denizciler yakıt sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek için teknenin bulunduğu yere geri döndü. Böylelikle teknede geride kalan kedileri gören denizciler 'mürettebatın bu birkaç üyesini' unuttuklarını fark etti.

Denizcilerden Wichit Pukdeelon, "Kamerayı yakınlaştırınca 1-2 kedinin kafasını kaldırmış bakıyor olduğunu gördüm" dedi. Bunun üzerinde can yeleği giyen bir denizci denize atladı ve 4 kedinin üzerinde durduğu tahta kalasa doğru yüzdü. Denizci kedileri omzunda, suyun üzerinde tutarak yüzmeye çalışırken kıyıdaki diğerleri de halatla kendisini çekerek yardımcı olmaya çalıştı.

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Vira Haber

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