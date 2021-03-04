BIMCO Başkanı Kaptanoğlu: ''Denizcilikte Piyasa Bazlı Önlemler Alınmalı!''

Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi'ne göre, düşük karbonlu yakıtların kullanımını desteklemek ve endüstri için eşit şartlar yaratmak için piyasa temelli tedbirler (MBM) için küresel bir kural olmalı.

Maliyet farkını azaltacak bir mekanizmaya ihtiyacımız var!

BIMCO başkanı Şadan Kaptanoğlu, "Mevcut düşük emisyon teknolojilerini geleneksel yakıtlarla rekabetçi hale getirebilmemizin yollarından biri piyasa bazlı önlemler almaktır. Düşük karbonlu yakıtlar ile geleneksel fosil yakıtlar arasındaki maliyet farkını azaltacak bir mekanizmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

PİYASA BAZLI ÖNLEMLER ALINMALI!

BIMCO, talep ettiği piyasa bazlı önlemleri, istenen bir değişikliği finansal yollarla teşvik eden bir kural olarak tanımlıyor. Bu durumda, denizcilik endüstrisinin CO2 emisyonlarını sınırlamak için düşük karbonlu veya sıfır karbonlu yakıtlar kullanmaya teşvik etmek için piyasa bazlı önlemlerin kullanılması gerekliliği vurgulanıyor.

''MALİYETİN EŞİTLENMESİ ALTYAPIYI HIZLANDIRIR!''

Geleneksel yakıtları kullanmak çok daha maliyetsiz olduğu sürece, düşük karbonlu yakıtların alımını caydıracağını ve düşük karbona geçiş yapan ilk şirketleri önemli bir rekabet dezavantajına sokacağını vurgulayan Kaptanoğlu, " Maliyetin eşitlenmesi inovasyonu da teşvik edebilir. Böylece potansiyel pazar büyür ve gerekli altyapının kurulumu hızlanır" ifadelerini kullandı.

BIMCO’nun 2021 Ocak ayı sonlarında yapılan yönetim kurulu toplantısında küresel olarak düzenlenmiş piyasa bazlı önlemler tartışılarak kabul edildi.

Kaptanoğlu'na göre Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), bu konuda bir kural tartışılması için uygun bir platform, ancak endüstrinin CO2 azaltma hedeflerimine zamanında geçiş yapabilmesi için müzakerelerin derhal başlaması kritik önem taşımakta.

Vira Haber