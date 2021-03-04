Tamer Kıran: “Yeni Yakıtlara Geçiş Artık Kaçınılmaz"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Gemi Brokerleri Derneği’nin Instagram canlı yayınına konuk oldu. Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Orhan Semih Dinçel’le bir sohbet gerçekleştiren Kıran, gerek kişisel yaşamı, gerekse denizcilik sektörü hakkında önemli bilgiler verdi.

Programın başında pandemi koşullarına dair deneyim ve fikirlerini paylaşan Kıran, kapanma sürecinde sağlıklı beslenmeye ve spora önem verdiğini belirterek, düzenli ve sağlıklı beslenme ve tempolu yürüyüş ile formunu korumayı başardığını aktardı.

Pandemiyle birlikte yaygınlaşan online toplantıların beraberinde birçok avantajı da getirdiğini vurgulayan Kıran, şunları söyledi: “Online toplantılar artık yeni normalin bir parçası, bu toplantı tarzı, kalitesi artarak devam edecektir. Zoom hayatımıza kolaylık getirdi. Toplantılar için harcadığımız zaman ve kaynak israfını azalttı, belki daha verimli bir toplantı ortamı yarattı. Örneğin, görev aldığım TOBB Tıp Komitesi toplantısı içinde ayda bir üç, dört farklı şehirden bir grup insan Ankara’da buluşuyorduk. Şimdi Zoom sayesinde çok daha kolay bir şekilde toplantımızı yapıyoruz. Ama yine de, daha az da olsa, bir araya gelmeye devam edeceğiz, yüz yüze toplantının samimiyeti de ortada. Ayda bir bir araya gelmeye çalışıyoruz.“

Kıran, Dinçel’in, motivasyon kaynaklarınız neler sorusuna ise şöyle cevap verdi: “İnsan, dünyaya, doğaya diğer insanlara faydalı olduğu zaman kendini iyi hisseder. Birilerine faydam dokunduğunda, bir problemi çözdüğümde, bir şeyi başardığımda kendimi iyi hissederim. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndaki görevimi de bu açıdan değerlendiriyorum.”

Gündeme ve ekonomik gelişmelere yönelik de görüşlerini paylaşan Kıran, ülkenin şu anki en önemli gündem maddelerinden birisinin enflasyonla mücadele olduğunu hatırlattı ve bu mücadelede tüm güçleriyle yer aldıklarını belirterek, “Hükümetimizin en önemli gündemlerinden birisi fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele. Bu mücadeleyi sekteye uğratacak hiçbir hamle beklenmemesi gerekiyor. Bunu neden söylüyorum, Merkez Bankası kaynaklı kredi kaynakları vardı. Bunun koster filosunun yenilenmesi için kullanılması için çaba harcıyorduk. Ama gördük ki, Merkez Bankası’nın böyle bir gündemi yok. Dolayısıyla, biz de ekonomik mücadeleye destek vermeyi tercih ettik.” dedi

Kademeli normalleşme kararlarını da değerlendiren Kıran, tedbirlerin elden bırakılmamasının bütün toplumun yararına olduğuna işaret ederek şunları söyledi: “Ülkemizin diğer önemli gündemi, tabii ki pandemi. Restoran ve kafelerin ekonomik sorunları ortada. Ancak açılmayla birlikte, önlemlere dikkat edilmezse, vaka sayılarının hızlı bir şekilde artacağından endişe etmeliyiz. Öyle bir durum olursa, yeniden kapanma gündeme gelecektir. Dolayısıyla, maske mesafe temizlik kuralına çok dikkat etmeliyiz. Aksi takdirde bunun sonuçlarından bütün toplum olarak etkileniyoruz.”

Denizcilik piyasasındaki dalgalanmalar konusunda temkinli olunması gerektiğini kaydeden Kıran, “İkinci gemi almaktan ziyade gemi siparişleri etkiliyor piyasayı. Bu yükselişlerin kalıcı olup olmayacağı önemli. Yükselişlerin ya da tam tersi şekilde düşüşlerin geçici olup olmadığını iyi bir şekilde analiz edip öyle karar vermek gerekiyor. Gemi fiyatları eskisi gibi bu dalgalanmalara hemen tepki vermiyor. Ama yeni gemi siparişi hızlı bir şekilde veriliyor. Çünkü Asya’da bunu destekleyen büyük bir piyasa mevcut. 2021’in ilk aylarına baktığımızda, yeni gemi siparişleri, hurdaya ayrılanların kat kat üzerinde. Taşımacılıkta temel sorunlarından birisi bu. Kuru yük gemilerine baktığımızda 2008’den bugüne filo sayısı tam iki kat artmış. Ama talep bu kadar değil.” diye konuştu.

Yeni yakıtlara geçiş hakkındaki bir izleyici sorusuna cevap veren Kıran, yeni teknolojik gelişmelerle birlikte önemli bir gündem maddesi haline gelen yeni yakıtların hayati önemde olduğunu vurguladı ve soruyu şu şekilde cevapladı: “Yeni yakıtlara geçiş artık kaçınılmaz. Deniz Ticareti dergimizin Nisan ayı sayısını yeşil mutabakat ve sıfır emisyon meselelerine ayırıyoruz. Nisan ayı meclis toplantısında da bunları konuşacağız. Türk armatörleri olarak önümüzdeki en büyük görevlerden birisi alternatif yakıtlara geçmektir, bu dönüşümü gerçekleştirmektir. Bütün armatörlerimizin buna göre plan ve programlarını yapmaları gerekiyor. Yeni teknolojileri yakından takip etmeliyiz.”

Son olarak, eski bir Beşiktaş yöneticisi olan Kıran, Türk futbolunun pandemiyle birlikte geçirdiği dönüşüm hakkındaki fikirlerini şöyle ifade etti: “Bir Beşiktaşlı olarak bu konuda tarafım, bu yüzden çok yorum yapmayayım. Artık yedi gün maç var. Bu tempo oyuncular için de kolay değil. Televizyondan ya da stattan izlediğimiz gibi değil, sahada çok sert bir mücadele var. Bu nedenle hepsine Allah kolaylık versin diyorum. Geçtiğimiz haftaki sonuçlardan sonra üç kulübün –Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray- mücadeleyi sonuna kadar götüreceği belli oldu diyebilirim. Her maç artık çok önemli. Beşiktaş’tan sonra iyi olan kazansın diyeyim.”

Vira Haber