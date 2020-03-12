Çeşme’de Triatlon Heyecanı Yaşanacak!

Dünyanın önde gelen triatlon etkinliklerinden Ocean Lava’nın ilk kez düzenlenecek Türkiye ayağı Çeşme’de yapılacak. 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde dünyanın dört bir yanından triatlon sporcularının ve ailelerinin ağırlanacağı etkinlik, Çeşme’yi spor turizminin başkentine dönüştürecek.

Yüzme, bisiklet ve koşunun tek bir kişi tarafından peşi sıra yapılması nedeniyle dünyanın en zorlu sporlarından biri olarak kabul edilen triatlon heyecanı İzmir’e geliyor. Triatlonda dünyanın önde gelen etkinlikleri arasında kabul edilen Ocean Lava’nın ilk kez gerçekleştirilecek Türkiye ayağı, 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde Çeşme’de yapılacak. Etkinlik, İzmir Valiliği himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu’nun katkıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde TRC Organizasyon tarafından düzenlenecek.

Ocean Lava Türkiye etkinliğinin tanıtım toplantısı, İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu, İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Ocean Lava Türkiye Proje Direktörü Alper Şensan’ın katılımıyla Radisson Blu Resort & Spa Çeşme’de düzenlendi.

ERHAN GÜNAY: VALİLİK OLARAK GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ

Tanıtım toplantısının açılışında söz alan İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay, “Ocean Lava Türkiye organizasyonunu, bölgemizdeki spor turizmini geliştirme ve yaygınlaştırma açısından önemli bir etkinlik olarak görüyoruz. Dolayısıyla başta sporcuların güvenliği olmak üzere, gerekli tüm tedbirlerin Valiliğimizce eksiksiz yerine getirilmesi hususunda hassasiyet göstereceğimiz aşikardır” dedi.

M. EKREM ORAN: ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK OLMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Ocean Lava Türkiye’nin şehrimizde yapılacak olması, organizasyonun ev sahibi olarak bizlere heyecan verdi. ‘Yeryüzünün Cenneti’ olarak tanımladığımız Çeşme’nin böylesine önemli uluslararası organizasyonlarla gerek ulusal gerekse uluslararası bilinirliğinin artarak devam edeceği kanısındayız” diye konuştu.

MUAMMER USLU: İZMİR’İ SPORUN BAŞKENTİ YAPACAK TÜM GİRİŞİMLERİ DESTEKLİYORUZ

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu, “İzmir’i sporun başkenti yapmak adına gerekli tüm girişimleri destekliyoruz. Ocean Lava Türkiye’nin de bu misyona sahip olduğu inancındayız. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” açıklamasında bulundu.

ERSAN ODAMAN: ŞEHRİMİZİN TÜM İMKANLARINI SUNMAYA HAZIRIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Şehrimizin tüm imkanlarını sporcularla buluşturmaya hazırız” şeklinde konuştu.

BAYRAM YALÇINKAYA: ÜLKEMİZİN TANITIMINA BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK

Organizasyonun en büyük destekçileri arasında yer aldıklarını söyleyen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, “Türkiye Triatlon Federasyonu olarak Ocean Lava Türkiye organizasyonun gerek spor camiamıza gerekse ülkemizin tanıtıma çok büyük fayda sağlayacağının bilincindeyiz. Organizasyonun en büyük destekçisi olarak bu tarz etkinliklerin artarak devam etmesini ümit ediyoruz” dedi.

ALPER ŞENSAN: ÇEŞME, DÜNYANIN EN ZOR VE KEYİFLİ SPORLARINDAN BİRİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden birini Türkiye’ye getirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Ocean Lava Türkiye Proje Direktörü Alper Şensan ise “Dünyanın her yerinden birçok güzellikleri ile yakından tanınan Çeşme, bu kez de triatlon ile sporun başkenti haline gelecek.

Triatlon, dünyanın en zor sporlarından biri. Sporcular yalnızca kendi sınırlarını zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda doğayla çetin bir mücadeleye de giriyor. Diğer taraftan bu spor rekabetin ötesinde, farklı ülkelerden sporcuların ve ailelerinin bir araya geldiği, büyük dostlukların kurulduğu, çok keyifli anların yaşandığı bir ortam sunuyor.

İşte şimdi bu sporun en büyük etkinliklerinden birini Çeşme’ye getirmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye ayağının Çeşme’de yapılmasının, ülkemizin turizm bölgelerinde sezonun 12 aya yayılması ve spor turizmi ile tanıtımı vizyonuna önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz.

Bu vesileyle organizasyonda desteklerini esirgemeyen, başta İzmir Valiliğimiz olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonuna şükranlarımızı sunarız” diye konuştu.

Alper Şensan’ın Ocean Lava etkinliğini tanıttığı sunumun ardından, katılımcılar basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

RAKAMLARLA OCEAN LAVA

Aralarında Belçika, İspanya ve Güney Afrika’nın da olduğu ülkelerde düzenlenen Ocean Lava, Türkiye ile birlikte 14 ülkeye ulaştı.

24 yarışlık global bir triatlon etkinliği olan Ocean Lava’ya her yıl toplam 12 bin civarında sporcu katılıyor.

‘Ocean Lava Orta Mesafe’de, sporcular 1,9 kilometre yüzüp 90 kilometre pedal çevirdikten sonra 21,1 kilometre koşuyor.

Ocean Lava Sprint Mesafe parkuru ise 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşuyor.

Ocean Lava etkinliğinin Türkiye ayağına katılım başvurusu, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren www.oceanlavaturkey.com adresi üzerinden yapılabilecek.