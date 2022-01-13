Çevre İçin Sanatsal Adım! Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor

İstanbul Havalimanı'ndaki kültür sanat etkinliklerini tek çatı altında toplayan İGART, eski üniformalar, düğmeler, İstanbul Havalimanı'nda toplanan plastik kutular, poşetler gibi malzemelerin sanata dönüştüğü "0" Sıfır Noktası sergisi, İstanbul Havalimanı'nın Dış Hatlar Giden Yolcu alanında ziyarete açıldı.

Açılıştan sonra açıklama yapan Sağdıç, havalimanlarının yeni başlangıçlar için sıfır noktası olduğunu ifade ederek, uzun yıllardır çevre konusuyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Eserlerinin her bir yolcunun bıraktığı küçük parçacıklardan oluştuğunu kaydeden Sağdıç, “Sergide o parçalardan yaptığım din, dil, ırk gözetmeksizin çeşitli insan portreleri sizi karşılıyor" dedi.

Bu sergide sıfır noktasından tekrar yeni bir bakışla insanlara ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Sağdıç, sergiyi gezen kişilerin tüketim konusunda daha dikkatli ve bilinçli hareket etmelerini umut ettiğini söyledi.

Sanat eserlerin satışlarından elde edilen gelirin bir bölümünün İGA'nın Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde kullanılacağı açıklanan sergide Deniz Sağdıç'ın ekibiyle yaklaşık 4 aylık bir atölye çalışması ile ortaya çıkardığı 20 eser bulunuyor.

İstanbul Havalimanı'nda sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm bilincini artırma hedefiyle yola çıkan sergi üç ay ziyarete açık olacak.

Vira Haber