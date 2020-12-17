Cezayir'de Askeri Helikopter Denize Düştü: 3 Ölü

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Ordusu Deniz Kuvvetlerine bağlı MS-25 Merlin tipinde bir arama kurtarma helikopteri Oran kentinin yaklaşık 2 deniz mili açığında düştü.

Teknik bir talim uçuşu sırasında gerçekleştiği aktarılan kazada bir üsteğmenin hayatını kaybettiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre kayıp olan iki askerin de cansız bedenine ulaşılmasıyla, ikisi yarbay biri üsteğmen rütbeli 3 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Vira Haber