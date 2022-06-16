CIFAL Londra’nın Başına Prof. Başak Akdemir Geçti

MLA College ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) ortaklığında, MLA College bünyesinde, UNITAR’ın İngiltere’deki ilk ve tek resmi üniversite iş birliği kapsamında Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi (CIFAL Londra) kuruldu.

MLA College ortaklığında açılan merkez için imzalar atılırken, MLA College CEO’su Prof. Dr. Başak Akdemir’e BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth tarafından UNITAR Onursal Üyesi unvanı, Birleşmiş Milletler Sertifikası (UNC) ve Birleşmiş Milletler bayrağı takdim edildi.

City of London’ın Moorgate bölgesindeki belediye binası Guildhall’da yapılan imza ve takdim törenine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth de törene katıldı. UNITAR Küresel Ağı Direktörü Alex Mejia, Londra Şehri Belediye Başkanı Lord Alderman Vincent Keaveny, Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Gaunt, denizcilik sektörünün önde gelen temsilcilerinden iş insanı Erol Yücel, MLA College Rektörü John Chudley etkinliğe katılanlar arasında yer aldı.

CIFAL Londra kapsamında ekonomik ve sosyal gelişim konusunda düzenli olarak eğitim, kurs, seminer, çalıştay, konferans, proje ve benzeri etkinlikler yapılacak. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma amaçları temelinde UNITAR iş birliğinde uluslararası projelerde işbirliği yapılması planlanıyor.

UNITAR VE CIFAL HAKKINDA

BM’nin eğitim kolu olan UNITAR’a bağlı CIFAL merkezleri, dünyanın çeşitli ülkelerinde eğitim faaliyetleri vermekte. CIFAL ülkelerde; çalıştaylar, seminerler, konferanslar, lisans ve yüksek lisans dersleri, etkinlikler ve çevrimiçi kurslar yoluyla geniş bir yelpazede eğitim etkinliklerini yönetiyor.

İngiltere’de MLA College ortaklığında kurulan olan CIFAL Londra, BM’lerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi planlamasıyla hareket edecek. BM’lerin bu gündemi, plan olarak şu ana hatlardan oluşuyor; eğitimde kalitenin sağlanması, hayat boyu öğrenmenin teşvik edilmesi, sağlıklı yaşam ve her yaşta iyi olma halinin sağlanması, cinsiyet eşitliğine ulaşma ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi, herkese makul fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlanması, sağlam bir altyapı oluşturulması, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşme ile yeniliğin teşvik edilmesi, şehirlerin ve yerleşim yerlerinin kapsayıcı, güvenli, nezih ve sürdürülebilir hale getirilmesi.

Merkezin misyonu, kamu, özel sektör ve sivil toplum liderleri, akademisyenler, yerel yöneticiler ve öğrencileri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında bilgilendirmek, hedefler konusunda sosyal farkındalık yaratmak ve hedeflerin istikrarlı ve etkin olarak uygulanabilmesi için kişi ve kurumlara gerekli yetkinlikleri kazandırmaktır.



