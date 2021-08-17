Cihan Ergenç, Türk Armatörler Birliği başkanlığına aday oldu

Türk Armatörler Birliği Başkan Yardımcısı Cihan Ergenç, 26 Ağustos tarihinde gerçekleşecek genel kurulda başkan adayı olacağını açıkladı.

Ergenç'in açıklaması şu şekilde:

"Türk Armatörler Birliği 82 yıllık mazisinde çok önemli başarılara imza atarak Türk Denizcilik sektörünün bugünlerine ulaşmasına imkân yaratmıştır. Bu başarı sektörümüzün uzun yıllar boyunca birlik ve beraberlik içinde elde ettiği bir başarıdır. Bu birlik ve beraberliğin çizmiş olduğu zorlu ve uzun yolda ise geçmiş dönemdeki 19 başkanımız ile halen başkanlığımızı yapmakta olan çok değerli büyüğümüz Ahmet Bedri İnce’nin katkıları çok büyüktür.

Gelecek dönemde de bu bayrağı daha ileri taşımak amacıyla hem kendi iradem ve hem de Başkanımız Sayın Ahmet Bedri İnce’nin bu yöndeki yaklaşımıyla Türk Armatörler Birliği’nin 26 Ağustos 2021 günü gerçekleştireceği genel kurulda başkan adayı olacağımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 6 yıldır başkan yardımcılığını yaptığım bu kadim kurumun başkanlığını yapmak benim için bir onur vesilesi olur. Genel kurulumuzda üyelerimizin iradeleri ve onayları da bu yönde oluşursa gelecek dönemde ekibim ve üyelerimizle işbirliği içinde çok önemli gelişim projelerine imza atacağımızı değerlendiriyorum.

Bu dönemde ezber bozan, geleceğe bakan, en az 10 yıllık bir sektörel stratejiyi ortaya koyan, yenilikçi bir anlayış ile birliğimizi yönetmek istiyoruz. Diğer bir hedef ve arzumuz da üyelerimiz ve sektörümüzde katılımcılığı sağlamak olacaktır. Bu katılımcılıkla birlikte bir sinerji yaratarak, sinerjinin ortaya çıkaracağı ivme ile hareket yeteneği kazanmak istiyoruz. Bizler için her zaman liyakat, çalışkanlık, isteklilik, iyi niyetlilik, değişim ve motivasyon önemli olmuştur. Bizler çok çalışarak her zaman doğruları yaparak önce güzel Türkiye’mizin menfaatleri, sonra Denizcilik sektörümüzün menfaatleri doğrultusunda çalışacağız.

Bu vesile ile şimdiden 26 Ağustos 2021 de yapılacak, 42. Genel Kurulumuzun tüm üyelerimize, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Esaslı Kural ve uygulamalar ile büyük değişimlerin başladığı Dünya Denizciliğinde içine girdiğimiz şu zor ve çalkantılı sularda, her zamankinden fazla ihtiyacımız olacağı birlik ve beraberliğimiz için katılım, destekleriniz ve güveniniz için şahsim ve ekibim adına teşekkür ederim."

Vira Haber