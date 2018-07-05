Çin gemileri ihtilaflı sularda

Kyodo'nun haberine göre, Japonya sahil güvenliğinden yapılan açıklamada, Çin'e ait gemilerin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı adaların etrafındaki sularda görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Çin gemilerinin bu sabah saatlerinde adalar çevresinde yaklaşık 1,5 saat kaldığı kaydedildi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın Senkaku, Çin'in Diaoyü olarak adlandırdığı 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Adalarda yaşayan kimse bulunmuyor.

Japonya, takımadaların kendi kara suları içinde bulunduğunu ileri sürüyor ve adaların bulunduğu bölgeye gözetleme gemileri gönderen Çin'i, kara sularını ihlal etmekle suçluyor.

Adalar yakınlarında devriye gezen Japon ve Çin gemileri, sık sık birbirlerine uyarı gönderiyor.

Vira Haber