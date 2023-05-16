Çin'de Genç İşsizlik Rekor Kırıyor

Çin'de nisan ayında sanayi üretimi ve perakende satışlar beklentilerin altında artış kaydederken genç işsizliği rekor seviyeye ulaştı.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede nisan ayı ve ilk dört aya ilişkin sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı. Buna göre, kentlerdeki işsizlik oranı nisanda önceki aya göre 0,1 puan azalarak 5,2'e gerilerken 16-24 yaşlarındaki genç nüfusta 0,8 puan artışla yüzde 20,4'e yükseldi.

İşsizlikteki genel azalmaya karşın genç işsizliği geçen yıl temmuz ayında kaydedilen yüzde 19,9'luk rekor seviyeyi aşarak 1990'lardan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Kovid-19 salgınının başından itibaren artan genç işsizliğinin hala yüksek olması ekonomik toparlanmada kırılganlığın devam ettiğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Nisan ayı verileri, ekonominin geçen yılın son çeyreğindeki durgunluğun ardından bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme ivmesini sürdürmekte zorlandığını ortaya koyuyor.

UİB verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,9 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, nisanda yıllık bazda yüzde 5,6 artarak marttaki 3,9'luk artışın üzerine çıksa da finansal hizmetler servisi Wind'in 9,7'lik artış beklentisinin altında kaldı.

Vira Haber