Çin’den ABD’ye vergi misillemesi

ABD'nin Çin'e yeni gümrük vergileri getirilmesini öngören genelgesine Pekin'den karşı hamle geldi. Çin Ticaret Bakanlığı, uzlaşmaya varılmaması hâlinde Çin'in de Amerikan ürünlerine vergi uygulayacağını açıkladı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları hız kesmeden devam ediyor. Çin’den gelen son açıklamaya göre 1 Haziran’dan itibaren toplam 60 milyar dolar değerindeki ABD ürünlerine yüzde 5 ile 25 arasında gümrük vergisi getirilecek. Çin’in yaptığı açıklamaya göre yüzde 5-25 aralığında olacak bu yeni gümrük vergileri 5 binden fazla ABD ürününü kapsayacak.

ABD 200 milyar dolar değerinde Çin ürününe yönelik gümrük vergisini geçtiğimiz Cuma günü TSİ 07.01 itibarıyla yüzde 25’e çıkarmıştı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ise ABD'ye "uçurumun kenarından geri dönülmesi" çağrısı yapılırken, kararların "soğukkanlılıkla" alınması gerektiği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, "Çin bir ticaret savaşının başlamasını istemiyor, ancak bundan korkmuyor da" denildi.

Önlemler kapsamında Çin’in 5,000 ürününe yaptırım uygulayacağı belirtilirken, Çin’in ABD’den tarım ürünleri ve enerji almayı bırakabileceği, ABD ticaret hizmetini kısıtlamayı ve Boeing siparişlerini azaltmayı değerlendirdiği belirtildi. Ayrıca, Çin’in ABD tahvillerini de elden çıkarmayı gözden geçirdiği de belirtildi.

ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşı" bir yılı geride bıraktı. "Ticaret savaşı" müzakerelerinin son toplantısına katılmak üzere geçen hafta perşembe günü ABD'ye giden Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, müzakerelerden eli boş dönmüştü. Çinli ve ABD’li heyetlerin iki gün boyunca yürüttüğü müzakerelerden sonuç alınamamıştı.

TRUMP TWİTTER’DAN UYARMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’i geçen hafta devreye aldığı gümrük vergisi artışına karşı misilleme yapmaması konusunda uyardı ve ABD’li tüketicilerin gümrük vergilerinde herhangi bir artış için para ödemeyeceğini belirtti. Ancak Trump’ın bu çağrısı karşılık bulmadı.

Trump Twitter’da yaptığı açıklamada, ABD tüketicisinin gümrük vergilerini ödemesi için hiçbir sebep olmadığını belirterek, “Çin misilleme yapmamalı- durum daha da kötüye gidecek!” dedi ve üreticilerin üretimi Çin’den diğer ülkelere kaydırması halinde gümrük vergilerinden kaçınabileceklerini belirtti.

Trump, “Başkan Xi ve Çin’deki birçok dostuma Çin’in ABD ile anlaşma yapmazsa çok ciddi zarar göreceğini açıkça söyledim, çünkü şirketler Çin’den diğer ülkelere gitmek zorunda kalacaklar. Çin’de satın almak çok pahalı. Neredeyse tamamlanmış harika bir anlaşmanız vardı. Siz sözünüzden döndünüz!” dedi.

Vira Haber