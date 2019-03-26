Çin'den Avrupa’ya denizden kontrol

İtalya'nın, ABD ve Avrupa Birliği'nin baskılarına rağmen, Çin'in 1,3 trilyon dolarlık Tek Kuşak Tek Yol Projesine katıldığını ilan eden mutabakat zaptını imzalaması, dikkatleri projenin detaylarına çekti. "Yeni İpek Yolu" olarak nitelenen Kuşak ve Yol Projesi iki ayaklı yürütülmekte. Bu ayaklardan birincisi, Pekin'den başlayan, kara yolu ve tren hatları ile Orta Asya içlerinden Avrupa'ya ilerleyen İpek Yolu Ekonomik Kuşağı; ikincisi ise Güney Çin Denizi üzerinden Hint Okyanusu, Kızıldeniz, Süveyş Kanalı, Akdeniz üzerinden yine Avrupa'da son bulan Deniz İpek Yolu Ağı. Çin'in Deniz İpek Yolu üzerinde bulunan stratejik limanları satın alma ya da ortak işletme yolunda önemli mesafeler aldığı biliniyor. Pekin'in, Deniz İpek Yolu Ağı kapsamında, Yunanistan, Portekiz ve son olarak İtalya limanlarına yatırımları dikkat çekiyor. Çin hali hazırda Avrupa'daki liman kapasitesinin onda birini kontrol ediyor. Pekin'in şartlar gerektirdiğinde donanmasını bu limanlarda konuşlandırma ihtimali Avrupa'yı endişelendiriyor.

STRATEJİK TRIESTE LİMANI

Çin, İtalya'da dört limana özel ilgi gösteriyor. Bunlar sırasıyla, Trieste, Cenova, Palermo ve Ravenna limanları. Bu limanlar arasında stratejik Trieste limanı Pekin'in en fazla üzerinde durduğu liman. Çin, Trieste üzerinden, kıta Avrupa'sının doğu ve güneydoğu içlerine girmeye hazırlanıyor. Bu bölgede Avusturya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Sırbistan gibi genelde Almanya etkisi altındaki ülkeler bloğunun yer alması dikkat çekiyor.

CEBELİTARIK'I KONTROL HEDEFİ

Aralık 2018'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Portekiz ziyareti Avrupa'da alarm zillerinin çalmasına neden olmuştu. Şi, ziyareti sırasında Portekiz'in Kuşak ve Yol Projesi'nın ortağı yapan mutabakat zaptını da imzaladı. Bu imza ile Portekiz, söz konusu projeye katılan ilk Batı Avrupa ülkesi oldu. İmzalanan mutabakat zaptı ile Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e giriş kapısı Cebelitarık boğazını kontrol eden stratejik Sines limanı da Kuşak ve Yol projesine dahil edilmiş oldu.

PİRE'YE KONUŞLANDI

Pekin'in, Akdeniz'deki ilk yatırımlarından birisi 2016 yılında Yunanistan'ın en büyük limanı Pire'nin yüzde 66'sını satın alması oldu. 2052 yılına kadar limanın işletme hakkına alan Çin yönetimi, bu liman vasıtasıyla, Balkanlar'a nüfuz etme imkanına sahip olacağı gibi, bölgede ABD, Rusya ve Avrupa Birliği'ne karşı önemli bir dengeleyici güç de olacak.

ALMANYA'DA PANİK

Çin'in İtalya, Portekiz gibi ülkelerle üst üste attığı imzalar Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya'yı panikletti. Alman Welt am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Çin, Rusya ve ABD gibi devlerin bulunduğu bir dünyada, yalnızca AB olarak birleşirsek hayatta kalabiliriz" ifadelerini kullandı. Maas ayrıca "Bazı ülkeler Çin ile akıllıca iş yapabileceklerini düşünüyorlarsa, bir sabah uyandıklarında kendilerini Çin'e bağımlı olarak bulabilirler" dedi. Almanya, daha önce İtalya'nın Çin'in "Yeni İpek Yolu" projesine imza atmasını eleştirmişti.

MACRON İLE YEMEK YEDİ

İtalya temaslarının ardından Fransa'ya geçen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Fransa ile Çin arasında başta ekonomi ağırlıklı olmak üzere birçok anlaşmaya imza atılması bekleniyor. Çin "Yeni İpek Yolu" projesine destek ararken, Macron'un Avrupa Birliği'nin egemenliği ve çıkarlarına yönelik konularda kesin bir tavır sergilemesi düşünülüyor.

Vira Haber