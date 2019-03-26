Mühendislik temel bilimlerle desteklenmeli

YTÜ Gemi ve Denizcilik Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır’ın yanı sıra, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Dekanı Ahmet Dursun Alkan, YTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Mühendisliği Fakültesi Dekanı Hüseyin Yılmaz, GMO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı da katıldı.

Zirvede konuşma yapan Hüseyin Yılmaz, denizcilik sektörünün de eğitimin bir parçası olduğunu söyleyip zirveye destek veren sektör katılımcılarına teşekkür etti.

Deniz Harp Okulu Dekanı Ahmet Dursun Alkan, Milli Savunma Üniversitesi’nin çalışmalarından bahsedip kendisi de bir Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olarak Gemi ve Denizcilik Kulübünün yaptığı etkinlik dolayısıyla teşekkür etti. Alkan, Yoğun ve başarı ile yürütülen bu tarz faaliyetlerin denizcilik için kazanım olduğunu vurguladı.

“BENİM DE BİR FİKRİM VAR DİYENLER İÇİN ÖDÜLLÜ YARIŞMA”

Deniz Ticaret Odası Başkanı Salih Zeki Çakır ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Deniz Ticaret Odası olarak yeni dönemde daha proaktif bir stratejiye geçiyoruz. Meclisi bünyesinde, ‘Denizcilik Araştırma Geliştirme ve Deniz Teknolojileri İhtisas Komisyonu’nu hayata geçirdik. Meclis üyelerinden oluşan bir çalışma grubumuz var. Denizcilikle alakalı ‘Benim de bir fikrim var’ diyenlerin araştırılıp ortaya çıkarılacağı ödüllü bir yarışma düzenleyeceğiz. Buna hem üniversitelerimiz hem de sanayide etkin olarak çalışan arkadaşlarımızın katılıma açacağız. Burada hedefimiz yeni fikirleri, beklentileri açığa çıkarmak ve bunları da ödüllendirmek. Kıyıda köşede kalmış, sesini duyuramayan teşvike muhtaç görüşleri kamuoyuna paylaşmanın faydalı olacağını düşünüyorum.”

“KURUMLAR OLARAK ÇALIŞIYORUZ”

Çakır yarışmaya öğrencilerin katılımını talep edip konuşmasına devam etti: “Yarışmamıza katılır sanız inşallah görüşlerinizle, önerilerinizle hep beraber denizciliğimize hizmet etmiş olacağız. Malumunuz Türk denizciliği istihdam yoğun bir sektör. Aynı zamanda pek çok alt iş koluna da istihdam sağlayan bir sektör. Fakat biz gemi inşasında hala hak ettiğimiz seviyede değiliz. Yüzde olarak konuşursak dünya denizcilik potansiyelinde 0,6 oranında bir pay almaktayız. Bu durum çok daha fazla yüzlerce mille ifade edecek şekilde gidilecek yolumuz var. Genç öğrenci kardeşlerimiz bu alanda daha çok emek verip, öğrenirlerse çok ciddi bir potansiyel var. Biz kurumlar olarak ülkemizin bu zenginlikten faydalanması için elbirliği ile çalışıyoruz. İnanarak bu işe girerseniz ciddi bir fayda sağlayacağınızı söylemek istiyorum. Gençler, seçtiğiniz bölüm itibari ile bana göre çok isabetli tercihte bulundunuz. Bu zirveyi düzenleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zirvenin denizciliğimize hayırlı olmasını diliyorum.”

“MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERLE DESTEKLENMELİ”

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin konuşmasında 40 senelik akademik yaşantısının 33 senesini gemicilik bölümünde geçirdiğini belirterek YTÜ’nün her alanda yakaladığı başarılardan bahsetti. Şahin, YTÜ öğrencilerinin karada, havada ve denizde kazandığı dereceleri tek tek sıraladı. Şahin mühendislikte ileri gidebilmek için temel bilimlerle mühendislik çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini belirtti. Bunun için de Şahin, üniversitenin temel bilimler bölümlerinde mezun olanların sektörde istihdam edilmesi gerektiğini belirtti. Şahin mühendislerin çoğu zaman ileri düzey matematik gerektiren problemlerde zorlandığını fakat temel bilimcilerin de uygulama da zayıf kaldığını söyledi. Şahin bu nedenle mühendislik gibi bölümlerin fizik, matematik gibi temel bilimlerle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Zirve 27 Mart günü de devam edecek...

Haber: Kemal Can Kayar - Vira Haber