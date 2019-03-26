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Japonya, Doğu Çin Denizi'ne yığınak yapıyor

Japonya, Doğu Çin Denizi'ne yığınak yapıyor

Tokyo yönetimi, Çin'le egemenlik tartışmalarına konu olan Doğu Çin Denizi'ndeki takımadaların yakınındaki iki adaya kara kuvveti birliği ve gemisavar füze bataryası konuşlandırdı.

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Japonya, Çin tehdidine karşı ülkenin güneyindeki  adalardaki askeri varlığını artırıyor. Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Savunma Bakanı  Takeşi Ivaya, Japonya'nın Çin ile egemenlik tartışmalarına konu olan  takımadaların bulunduğu Doğu Çin Denizi ve Batı Pasifik bölgesindeki iki adaya  bir kara kuvveti birliği ve bir gemisavar füze bataryası konuşlandırdığını  duyurdu.

Ivaya, 550 personeli olan füze bataryasının Japonya'nın Kyuşu  Adası'nın 400 kilometre güneyindeki Kagoşima idari birimine bağlı Amami-Oshima  Adası'na, 400 kişilik kara birliğinin ise Okinawa idari birimine bağlı Miyako  Adası'na konuşlandırıldığını bildirdi.

Ayrıca Miyako'nun 100 kilometre güneyindeki İşigaki Adası'na da bir  başka birlik konuşlandırmayı planladıklarını kaydeden Ivaya, "Japonya'nın savunma  hattı artık güneybatı bölgesidir, dolayısıyla buradaki kapasitemizi ve  caydırıcılığımızı artıracağız." ifadesini kullandı.

Miyako ve İşigaki adaları, Tokyo yönetiminin kontrolünde bulunan,  Japonların "Senkaku", Çinlilerin ise "Diaoyü" diye adlandırdığı, iki ülke  arasında egemenlik tartışmalarına konu olan Doğu Çin Denizi'ndeki takımadaların  yakınında bulunuyor.

Çin savaş gemilerinin bölgedeki adalar çevresinde seyretmesi iki ülke  arasında zaman zaman gerginliğe sebep oluyor.

Japon hükümeti, 1 Nisan'da başlayacak Orta Vadeli Savunma Programı  kapsamında gelecek 5 yılda ülkenin güneyindeki uzak adalardaki askeri varlığını  artırma kararı almıştı.

Vira Haber

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