“Dünya Su Günü” İSTE’de kutlandı

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nin koordinasyonunda; İSTE Denizcilik Meslek Yüksekokulu, İSTE Hayvanları Koruma Öğrenci Topluluğu ve İSTE Genç TEMA Öğrenci Topluluğu’nun katkılarıyla düzenlenen organizasyon kapsamında, İSTE Göleti’nin balıklandırılması ve temizliği ile çevresinin ağaçlandırılması faaliyetleri yapıldı.

Etkinliğe İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Mevlüt Aktaş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Depci ile birlikte öğretim elemanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt Aktaş, Dünya Su Günü’nde su kıtlığına dikkat çekmek ve doğayı korumak hususundan farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “İSTE Merkez Kampüs içerisinde oluşturulan göletteki canlılığı artırmak adına, bugün birbirine zarar vermeyecek sazan balık türleri bıraktık” dedi. Bırakılan sazan yavrularının beslenmesi için, Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri tarafından gölete canlı su pireleri de bırakıldı.

Vira Haber