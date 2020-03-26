Çin'den Gelen İyi Haberler Yalan mı?

Çin koronavirüs merkez üssü sahibi Wuhan kentindeki tecridin 9 Nisan'da kısmen kaldırılacağını duyurmuştu. Fakat çok konuşulacak bir iddia ön plana çıktı. Pekin yönetiminin koronavirüs belirtisi göstermeyip test sonucu pozitif çıkan vakaları hasta kabul etmediği iddia edildi.

Çin geçen haftadan bu yana yeni korona virüsü vakası tespit edilmediği bilgisini paylaşıyordu ve iki aydır tecrit altında olan milyonlarca insan için seyahat kısıtlamalarını kaldırmayı planlıyor.

Ancak New York merkezli Vice News internet sitesi, Pekin’in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. İddiaya göre; Çin, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) klavuzuna rağmen Çin, belirti görülmeyen hastayı koronavirüs testi pozitif çıksa da bildirmiyor.

DSÖ ise ülkede birçok yeni vaka olduğunu raporlamaya devam ediyor.

Hong Kong’un kamu yayıncısı RTHK’ya konuşan Çin vatandaşları, hastaların test yapılmadan hastanelerden gönderildiğini, sebep olarak ise Wuhan’daki yetkililerin yeni vaka bildirilmemesi adına talimat aldıklarını gösterdi.

Son yayınlanan verilere göre Çin’de toplam 81 bin 285 vaka, 74 bin 51 iyileşen ve 3 bin 287 ölü var.

Vira Haber