Dünya Genelinde Koronavirüs Son Durumu

İletişim Başkanlığı, dün gece resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde son durumu ile ilgili verileri paylaştı. Başkanlığın yayımladığı verilere göre, dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 462 bini geçti. 20 bin 800'den fazla kişi vefat etti. 113 bin fazla kişi de iyileşti.

Ülke bazlı, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen kişi verileri şöyle:

Türkiye: 2 bin 433 vaka, 59 ölüm, 26 iyileşen

İtalya: 74 bin 386 vaka, 7 bin 503 ölüm, 9 bin 362 iyileşen

Çin: 81 bin 218 vaka, 3 bin 281 ölüm, 73 bin 650 iyileşen

İspanya: 47 bin 611 vaka, 3 bin 445 ölüm, 5 bin 367 iyileşen

ABD: 64 bin 765 vaka, 910 ölüm, 393 iyileşen

Almanya: 37 bin 323 vaka, 206 ölüm, 3 bin 547 iyileşen

İran: 27 bin 17 vaka, 2 bin 77 ölüm, 9 bin 625 iyileşen

Fransa: 25 bin 233 vaka, bin 331 ölüm, 3 bin 900 iyileşen

Birleşik Krallık: 8 bin 264 vaka, 435 ölüm, 135 iyileşen

Hollanda: 6 bin 412 vaka, 356 ölüm, 3 iyileşen

Vira Haber