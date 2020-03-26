Dünya Genelinde Koronavirüs Son Durumu
İletişim Başkanlığı Dünya ve Türkiye genelindeki koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen kişi sayısını açıkladı.
İletişim Başkanlığı, dün gece resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde son durumu ile ilgili verileri paylaştı. Başkanlığın yayımladığı verilere göre, dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 462 bini geçti. 20 bin 800'den fazla kişi vefat etti. 113 bin fazla kişi de iyileşti.
Ülke bazlı, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen kişi verileri şöyle:
Türkiye: 2 bin 433 vaka, 59 ölüm, 26 iyileşen
İtalya: 74 bin 386 vaka, 7 bin 503 ölüm, 9 bin 362 iyileşen
Çin: 81 bin 218 vaka, 3 bin 281 ölüm, 73 bin 650 iyileşen
İspanya: 47 bin 611 vaka, 3 bin 445 ölüm, 5 bin 367 iyileşen
ABD: 64 bin 765 vaka, 910 ölüm, 393 iyileşen
Almanya: 37 bin 323 vaka, 206 ölüm, 3 bin 547 iyileşen
İran: 27 bin 17 vaka, 2 bin 77 ölüm, 9 bin 625 iyileşen
Fransa: 25 bin 233 vaka, bin 331 ölüm, 3 bin 900 iyileşen
Birleşik Krallık: 8 bin 264 vaka, 435 ölüm, 135 iyileşen
Hollanda: 6 bin 412 vaka, 356 ölüm, 3 iyileşen
Vira Haber
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