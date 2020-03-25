İtalya Tunus'a Giden Yardım Gemisine El Koydu!

Koronavirüsün en çok vurduğu ülkelerin başında gelen İtalya, uluslararası eşkiyalık denebilecek bir skandala imza attı.

Tunus'a giden tıbbi alkol yükle gemi, tıbbi malzeme sıkıntısı çektiği bilinen İtalyanlar tarafından ele geçirildi.

Tunus Ticaret Bakanı Muhammed Museylini, yaptığı açıklamada, "Bugün bütün Avrupa ülkeleri koronavirüs nedeniyle histeri durumunu yaşıyor" dedi ve geminin serbest bırakılmasını talep etti.

Vira Haber