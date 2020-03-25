Rusya'da Korkutan Deprem! Tsunami Uyarısı Verildi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Rusya açıklarındaki Kuril Adaları’na bağlı bulunan Severo muhitinin 213 kilometre açıklarında oluşan depremin, yerin 56,7 kilometre derinliğinde oluştuğunu açıkladı.

Deprem sonrasında Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD’nin Hawaii Adası için tsunami uyarısında bulundu.

TSUNAMİ TEHDİDİ DEVAM EDİYOR

Rusya'dan yapılan açıklamada depremin ardından ölü ya da yaralı bulunmadığı açıklandı.

Yaplan açıklamada "Severo-Kurilsk’te depremin ardından meydana gelen tsunami, yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde meydana geldi. Tsunami tehdidi devam ediyor." denildi.