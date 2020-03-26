Kiracılara Müjde! 2 Ay Ertelendi
Ankara Belediyesi kiracılarından alacağı kirayı 2 ay ertelediğini belirtti.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Koronavirüs tedbirleri kapsamında ödeme sıkıntısı çeken kiracılarının kiralarını 2 ay ertelediklerini duyurdu.
2 AY SÜREYLE ERTELENDİ
Ankara Büyükşehir belediyesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle ödeme güçlüğü çeken kiracılarımız için belediyemizin kira alacakları bugünden itibaren ilk etapta iki ay süreyle ertelenmiştir" ifadesi kullanıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Kira, Koronavirüs, Coronavirüs, Ankara
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