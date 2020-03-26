Türk Armatörler Birliği Başkanı Sayın Ahmet Bedri İnce’nin Koronavirüs Salgınına Yönelik Mesajı

“Corona virüs salgınıyla dünya bu yüzyılın önemli sınavlarından birisine maruz kaldı. Artık bu salgın ülkeler bazında değil aynı zamanda tüm dünyaya yayılmış bir salgın haline geldi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi olarak ilan edildi.

Tüm dünya şu anda bu salgın ile bir savaş ortamındaymış gibi mücadele etmekte, bu da doğal olarak hayatımızı her anlamda etkilemektedir. Birçok ülke insanı inanılmaz boyutlarda ölümlerle yüz yüze kalmakta ve hala da kalmaya devam etmektedir.

İşte böyle bir ortamda ülkemiz de bu salgın mücadelesinin içinde devletimiz ve halkımızın bütüncül işbirliğiyle salgının yayılımını engellemek için her türlü çabayı sarfetmektedir. Salgın ile her ne kadar endişelerimiz ve korkularımız doruğa ulaşmış olsa da bu çabaların sonucu olarak eminim ki ülkemiz bunun da üstesinden gelmeyi başaracaktır.

Ülkemizin yanında sektörümüz de bu salgından etkilenmeye devam etmektedir. Kendi yapabileceklerimizin çerçevesinde öncelikle çalışanlarımızın sağlığını çok önemsiyor ve çalışmalarımızı buna odaklıyoruz. Şu anda bizler için en önemli olan konu gemi adamlarımızın sağlığının korunması, ailelerinin sağlığının takip edilmesi ve çözümler üretilmesi ve diğer bir konu da ticaretin sağlık tedbirleriyle birlikte ve orantılı olarak serbestçe yürütülmesidir.

Şu ana kadar Türk Sahipli gemilerimizde corona virüs hastalığına rastlanmamıştır. Bu tabiki rastlanmayacağı manasına da gelmemelidir. Ancak gemiler salgınlardan korunaklı olmakla birlikte, özellikle limanlarda korunmasız bulunmamalıdır. Bunun için uluslararası anlamda yayımlanmış olan birçok rehber vasıtasıyla sektörümüz bilinçlendirilmeye çalışılmıştır. Şu anda şirketlerimiz gemilerine yayınladıkları tedbirlerle oldukça bilinçli uygulamalar geliştirmektedir. Biz de Türk Armatörler Birliği olarak dünyada gemilere yönelik yayınlanmış olan tüm tedbirlerin dışındaki tedbirleri tavsiye niteliğinde üyelerimize yayınlamaktayız.

Örneğin tüm şirketlerimizden “Gemi Adamları Aile Destek Noktası” diye bir temas noktası oluşturmalarını talep edeceğiz ve özellikle kontratı uzamış, gemiden ayıramadığımız gemi adamlarımız öncelikli olmak üzere tüm gemi adamlarımızın ailelerine bu temas noktalarından moral ve motivasyon ve sağlıklarının takip edilmesi açısından destek hizmeti sağlamalarını isteyeceğiz. Yine gemi adamlarımızın sağlık ve sıhhatinin korunması için alınacak ilave tedbirleri sektörümüzle paylaşarak elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz.

Burada en önemli noktanın salgının yayılmasını engellemek olduğu bilincinden hareketle bu tedbirleri uygulayacağız. Ayrıca ülkemizde uygulanmakta olan tedbirleri de destekleyeceğiz. Gemilerimiz dışında şu anda şirketlerimizde de çalışanlarımızın sağlığını korumak için her türlü tedbiri aldık ve mümkün olduğunca uzaktan çalışabilenlerin evlerinden çalışmalarını teşvik ettik.

Son dönemde salgının yaygın hale gelmesiyle birlikte uluslararası taşımacılıkta kullanılan diğer vasıtaların hareketinin kısıtlanmasıyla birlikte deniz taşımacılığının lojistikteki payı daha da artar hale gelmiştir.

Bu çerçevede de bizim diğer bir sorumluluğumuz da ülkemizde ve dünya sularında dolaşan gemilerimizin deniz ticaretini serbestçe yapabilmeleri yönündedir. Uluslararası Deniz Ticaret Odası bu konuda önemli gayretler sarfediyor.

Biz de onların bu çabalarına destek veriyoruz. Bir diğer konu da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla Corona Virüs Salgınının deniz ticaretindeki etkilerini en aza indirmek için karşılıklı temas noktası oluşturduk ve sorunlarını bize ileten firmalarımızın güçlüklerini bakanlığımızın desteğiyle karşılıklı çözmeye çalışıyoruz.

Dolayısıyla özetlemem gerekirse iki konuya odaklanarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birincisi gemi adamlarımızın sağlığının korunması ve salgının yayılmasının engellenmesi, ikincisi de deniz ticaretinin alınan tedbirlerle orantılı olarak serbestçe yürütülmesidir.

Tüm bunlarla birlikte Türkiye Korona virüsle mücadele çerçevesinde çok başarılı bir çalışma yürütmektedir. Biz de deniz taşımacılığı dünyası olarak gerek toplumumuzun sağlığı gerekse ekonomimiz açısından bu dönemin en az hasarla atlatılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

Vira Haber