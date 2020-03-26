Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nden Koronavirüs Açıklaması

“Uluslararası karayolu taşımacılık hizmeti veren firmalarımıza Ro-Ro hizmeti sunun Ulusoy Lojistik Taşımacılık ve Konteyner Hizmetleri A.Ş, Koronavirüs’e karşı önemli tedbirleri hayata geçirdiğini duyurdu.

İş ortakları olan nakliye firması çalışanlarının sağlığının korunması için alınan önlemler beklentilerin de çok ötesinde. Sektör çalışanlarımızın sağlığına gösterdikleri bu hassasiyet ve sorumluluk için kendilerini alkışlıyoruz.

Koronavirüs’ün hızla yayılmasını önlemek ve virüsle mücadele etmek için ülkemizde ve dünyada çok önemli tedbirler alınıyor. UND olarak bu yoğun dönemde çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ederken, sağlıklı çalışma ortalarının oluşturulması için birçok önlem aldık ve bunları büyük bir sorumlulukla uyguluyoruz.

UND’nin önceliği tüm sektör çalışanlarının işlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleridir. Bunun için tüm önlemlerin alınması ve uygulanması gerekmektedir.

Sektörde çoğu firmamız kurum içinde ve hizmet verdikleri alanlarda önlemler almaktadırlar. Aynı şekilde firmalarımız hizmet aldıkları iş ortaklarından da aynı duyarlılığı beklemektedir.

Bu noktada Ulusoy Lojistik Taşımacılık ve Konteyner Hizmetleri’ne beklentilerin çok ötesinde aldıkları koruyucu tedbirler ve bunların uygulanmasında gösterdikleri titizlik için teşekkür ediyoruz.

Limana girişlerde, yükleme esnasında, gemide ve çıkışlarda nelerin yapılması gerektiğini ayrıntılı olarak belirleyen ve bunu uygulayan işletmenin bu sorumlu tavrı herkes için örnek olmalıdır.

Böylesi zor bir dönemde büyük bir özveri ile çalışan sektörümüz, ülke ekonomisinin sağlığı için de hizmetlerini sürdürmektedir. Sürücülerimiz binlerce kilometre yol kat ediyorlar ve birçok ülkeye girip çıkıyorlar. En büyük alkışı da ülkesi için sağlığını riske atarak çalışan sektörümüz hak ediyor.”

Vira Haber