Kanal İstanbul ile İlgili Önemli Gelişme

Projenin yapılacağı alanda bulunan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyonu için 5 firma teklif verdi.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi Odabaşı ve Tarihi Dursunköy Köprüleri İhalesi için teklifler kapalı zarf usulüyle yapıldı.

5 firmanın dahil olduğu ihalede Artuklu Mimarlık'ın teklifi geçersiz sayıldı. Mukarnas Mimarlık 500 bin lira, Hasan Fehmi Şahin 550 bin lira, Safir Jeoteknik 507 bin lira, Altıparmak Mimarlık 408 bin lira teklif etti.

Tekliflerin sunulmasından sonra oturum sona erdi. İhalenin sonucunun tekliflerin incelenmesinin ardından yasal süresi içinde paylaşılacağı bildirildi.

İHALE SIRASINDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

İhale yaklaşık yarım saat sürerken salondaki görevliler koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullandı. Ayrıca katılımcı firmalar arasında da sosyal mesafe korundu.

Vira Haber