Türk Denizcilerden Mesaj Var
Türk denizcilerden koronavirüs mücadelesi için destek mesajı var.
A+A-
Dünyada hızla yayılan ve Türkiye’de de gün geçtikçe etkileri artmaya devam eden koronavirüse karşı Türk denizcileri de destek amaçlı gemilerden mesaj yayınladı.
Türk denizciler bayrak açarak geminin üzerine “Biz Sizin İçin Evdeyiz, Siz De Bizim İçin Evde Kalın” yazdılar.
Vira Haber
Bu haber toplam 254 defa okunmuştur
Etiketler : Türk Denizciler, Koronavirüs, Coronavirüs, Deniz, Gemi
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.