MSC Grup’tan Koronavirüsle Mücadelede Büyük Destek

Cenevre, İsviçre ve Cenova, İtalya, 26 Mart 2020 - MSC Grup şirketlerinden biri olan Grandi Navi Veloci (GNV), Splendid gemisini COVID-19 hastalarının tedavisi için donanımlı yüzen bir hastaneye dönüştürdü.

GNV, proje üzerinde RINA işbirliği ile Mart ayının başında İtalya’nın Liguria Sağlık Sistemi ve Sivil Koruma Kuruluşları ile yakın koordinasyon içinde çalışmaya başladı ve birlikte Liguria'nın hastane kapasitesini arttıracak ve gerektiğinde ülkenin diğer bölgelerine hızlıca hizmet verebilecek bir çözüm ürettiler.

Proje, yüksek bir esneklik ve ölçülebilirliğe sahip olmakla birlikte, COVID-19 ile ilişkili acil durumlar ortaya çıktıkça Liguria Bölgesi'nin gelecekteki ihtiyaçlarına göre hızlıca uyarlanabilecek şekilde geliştirildi.

Cenova Limanı’ndaki, Ponte Colombo'da, tekli kabinlerde 25 yatak sunmakla birlikte ek kabinlerle kapasiteyi toplam 400 yatağa kadar arttırmak mümkün. Yüzen hastanede bir heliport bulunmaktadır ve sağlık personelleri ile mürettebat için de uygun standartlarda, konfor ve esnekliği sağlamak üzere özel alanlar düzenlenmiştir.

RINA’nın denizcilik sektöründeki sertifikaları ve denetimler hakkındaki bilgi birikimi sayesinde şirketin gönüllü katkısı projenin merkezinde yer aldı. RINA, yeni yüzen hastanenin, güvenlik için doğru dengenin belirlenmesi, denizcilik düzenlemeleri, ASL tarafından belirlenen hastanenin medikal ihtiyaçları, yerel sağlık otoritesi ve COVID-19 ile mücadele edecek Ulusal Sağlık Servisi’nin acil ihtiyaçlarına cevap verebilmesi konularında mevcut düzenlemelere uygunluğunu doğruladı.

Bu girişime, HP-Aruba, Alpha Trading, Artigo Rubber Flooring, San Giorgio del Porto, Auscomar, ItalBrokers, Le Navi Maritime Agency, Burger King, Covim, Emis, Giunti Editore, IdealService, Infomaster, Mantero Sistemi, Provveditoria Marittima Ligure Angelo Novelli and Ansaldo Naval Technical Studio dahil olmak üzere çok sayıdaki şirket projenin hızlıca hayata geçmesi için gerekli tüm malzemelerin sağlanmasına ücretsiz ürün ve hizmetler sunarak destek verdi.

Vira Haber